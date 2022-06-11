Сайты магазинов «Связной» и «М.Видео» анонсировали скорый выход на рынок нового смартфона iPhone 13 Pro Alpine Green от компании Apple. Эта модель поступила в продажу уже после того, как американский бренд заявил о прекращении поставок в РФ, передает издание “Известия”.

Вице-президент компании «Связной» по развитию и закупкам Михаил Догадин сообщил, что смартфоны уже находятся в России. Он ввезены в страну на условиях параллельного импорта. По словам Догадина, главным во всем этом является возможность для российских покупателей купить устройства с сервисным обслуживанием и гарантией.

Другие источники отмечают, что iPhone 13 Pro Alpine Green появится в продаже во многих магазинах, причем в одних цена будет практически равной официальной, а в других – почти на четверть выше. Сообщается, что хотя российские пользователи сейчас не считают приоритетом приобретение дорогостоящих гаджетов, новая модель iPhone все же будет пользоваться высоким спросом.