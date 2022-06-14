14 детям в возрасте от 9 до 11 лет поставили вакцину от коронавируса. Значимых побочных эффектов не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил Александр Гинцбург, руководитель Центра имени Гамалеи, где была разработана вакцина “Спутник V”.

Гинцбург уточнил, что детям поставили прививки, в которых содержалась одна десятая от взрослой дозы вакцины. Точно такие же прививки планируют теперь поставить детям в возрастной группе от 6 до 9 лет. Но на это должна дать разрешение группа независимых экспертов-педиатров. Ожидается, что их собрание состоится 15 июня.

Итоги клинических испытания подведут через несколько месяцев. Всего в них участвует сто детей в возрасте до 11 лет. Половина из них получит вакцину, содержащую одну десятую от взрослой дозы, другой половине поставят прививки с одной пятой взрослой дозы.

Пока в России детей до 11 лет от коронавируса не прививают. Вакцину при согласии родителей могут поставить подростки только с 12 лет.