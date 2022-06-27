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Покупать сжиженный природный газ (СПГ) по льготным ценам, вероятно, смогут компании, который предоставляют услуги по перевозке пассажиров. Зафиксировать цены на СПГ предложили в Госсовете. Сейчас инициативу рассматривает правительство России. Об этом пишут “Известия”, ссылаясь на протокол заседания рабочей группы Госсовета.

По словам экспертов, решение о фиксированных ценах принимается заранее. Транспорта, который работает на СПГ, в России не очень много. Однако отрасль считается перспективной, и в этой связи для рынка уже создают нормативную базу.

По статистике, которую приводят “Известия”, продажи автомобилей на газе в России увеличиваются с каждым годом. Впрочем, пока их в общей массе относительно немного. Из полусотни миллиона автомобилей на газе работает только 240 тысяч. Причём основная масса – на компримированном природном газе (КПГ). По прогнозам властей, число автомобилей, работающих на сжиженном природном газе, достигнет всего 30 тысяч только к 2030 году. В то же время на КПГ будет ездить уже 700 тысяч единиц техники.

По мнению специалистов, льготные тарифы на СПГ могут подтолкнуть автопредприятия покупать соответствующую технику, и как следствие, повысить на неё спрос и производство.

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