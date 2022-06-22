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Для развития виноградной и винодельческой отраслей в России власти страны планируют разрешить винный туризм. Законопроект, который вносит в законодательство это понятие и устанавливает общие правила, внесла в Госдуму группа сенаторов, сообщает ТАСС.

В частности, законопроекте уточняется, что винный туризм подразумевает посещения гражданами виноградников и соответствующих хозяйств, участие в сельскохозяйственных работах, но без извлечения материальной выгоды, а также предоставление туристам услуг по временному размещению и организации досуга на объектах виноделия. Кроме того, в проекте закона прописывается, какие строения и здания могут относиться к “объектам винного туризма”.

Предполагается, что такого рода деятельностью смогут заниматься только предприятия, уже имеющие лицензию на производство винодельческой продукции.

К созданию винного туризма власти страны идут поступательно. В сообщениях СМИ уточняется, что ещё в 2019 году в закон “О рекламе” были внесены изменения для развития этого вида сельскохозяйственного туризма.

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