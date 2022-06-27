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Создать в России внутренний спрос на водород или переориентировать экспорт на Восток – такие вероятные изменения будут внесены в программу развития водородной энергетики. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов – пишет “Российская газета”.

Водород в промышленности используется довольно широко. Его применяют для получения многих химических продуктов, а также в металлургии, нефтепереработке и так далее. До недавнего времени в качестве основного рынка сбыта для российского водорода считали страны Европы. Однако в связи с охлаждением отношений и санкциями сотрудничество поставили на паузу.

По словам Шульгинова, новые экономические реалии заставляют пересмотреть программу развития отрасли в сторону расширения собственного рынка или переориентации экспорта на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Планируется, что проекты соответствующих документов вынесут на обсуждения до начала осени этого года. Наряду с изменениями в стратегии развития водородной энергетики планируется внести изменения и в планы по развитию нефтегазовой отрасли.

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