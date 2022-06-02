Почти на 20% могут увеличить в России нормативную стоимость квадратного метра жилья. Довести этот показатель до 83 400 рублей предложил Минстрой РФ. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале нормативных актов.

Нормативная стоимость квадратного метра – расчётный показатель, который применяется для формирования той или иной государственной программы в сфере жилищного строительства или обеспечения граждан жилой площадью. К примеру, от него отталкиваются при строительстве домов для переселенцев из аварийного жилья, а также покупки для них квартир на вторичном рынке. Увеличение стоимости квадратного метра автоматически ведёт к повышению цен рынке недвижимости.

В приказе Минстроя содержатся также новые показатели средней рыночной цены квадратного метра для регионов России. Примечательно, что на первом месте в этом списке оказался Санкт-Петербург, а не Москва. Для северной столицы предлагается установить среднюю рыночную цену квадратного метра в 162 900 рублей. Для Москвы – в 161 200 рублей. Наименьшее значение предлагается установить для Ингушетии: 46 300 рублей за квадратный метр жилой площади.