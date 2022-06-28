За незначительные нарушения Правил дорожного движения (ПДД), которые вряд ли приведут к трагическим последствиям, предлагается отменить штрафы. Соответствующие изменения прописаны в новом законопроекте, который рассмотрят депутаты Госдумы. Об этом пишут “Известия”.

В частности, авторы инициативы предлагают ограничиться предупреждением водителю в том случае, если он забыл дома права или документы на автомобиль, не включил указатель поворота, ездит с грязными номерами и так далее. Таким образом предполагается снизить административную нагрузку на автомобилистов.

С другой стороны ряд правонарушений предлагается карать строже. К примеру, за непристёгнутый ремень безопасности штрафовать на 5 тысяч рублей (сейчас штраф составляет 1 тысячу), увеличить штрафы или лишать прав на срок до полугода за повторное превышение скорости и так далее. При этом в законопроекте прописано, что более более суровые наказания касаются не только превышения максимально допустимой, но и средней скорости.