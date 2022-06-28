Налоговую нагрузку на граждан в части продажи жилья в России предлагают ослабить. Компания “Этажи” направил в адрес правительства страны предложение повысить до 3 миллионов рублей сумму, которая не облагается налогом при продаже квартир или индивидуальных жилых домов. Сейчас необлагаемая сумма составляет 1 миллион рублей.

Как пишет газета “Известия”, в инициативе указывается, что такая мера может применяться только для тех граждан, которые взамен продаваемой недвижимости покупают новую. По мнению авторов идеи, такие меры могут способствовать улучшению жилищных условий граждан и стимулировать покупательскую способность. В Госдуме уже поддержали инициативу.

Сейчас налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взимается, если квартира или дом продаются до истечения пятилетнего срока с начала владения. Затем собственник жилья может его продать без уплаты налогов.

Теперь инициативу должны рассмотреть в правительстве страны. НДФЛ – налог, средства от уплаты которого пополняют федеральный бюджет. В случае принятия новых правил денег в государственную казну будет поступать меньше. Таким образом, профильным ведомствам сейчас придётся определить целесообразность предлагаемых нововведений.