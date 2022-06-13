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Менять срок декретного отпуска могут разрешить в России. При этом положенные по закону выплаты от работодателя предлагается сохранить в полном объёме. Соответствующие предложения разработали в Общественной палате, их уже направили на рассмотрение депутатов Госдумы. Об этом пишут “Известия”.

Сейчас пособие по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет выплачивается матери на протяжении всего этого срока из расчёта 40% от её средней заработной платы. Изменения предполагают, что декрет можно будет брать не на весь этот период, а, к примеру, на 9 месяцев. Тогда весь этот срок можно будет получать выплаты из расчёта 80% от среднего заработка. С другой стороны декрет можно растянуть и до трёх лет, тогда ежемесячная выплата будет не выше 20% от средней заработной платы женщины (сейчас вторые 1,5 года декретного отпуска женщинам не оплачиваются).

По мнению авторов инициативы, сокращение срока декретного отпуска может быть актуальным для женщин с высоким достатком – потеря в средствах подчас является для них сдерживающим фактором в принятии решения о рождении ребёнка.

Ожидается, что в нижней палате парламента новые правила декретного отпуска рассмотрят в ближайшее время.

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