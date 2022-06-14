Эксперты портала Avia.Pro предположили, что Киев намеревается усилить оборону воздушного пространства над Донбассом. На такую мысль их навела видеозапись иностранного журналиста, на которой запечатлен зенитно-ракетный комплекс С-300В1, перемещающийся в окрестностях Северодонецка.

Отмечается, что эти уникальные модификации систем ПВО официально не стоят на вооружение украинской армии. Однако по информации некоторых СМИ, в распоряжении Киева все же оставалось несколько подобных комплексов. Не исключено, что именно один из них попал на видео.

Журналист снял самоходную пуско-заряжающую установку 9А83-1, а также сообщил, что точный ее маршрут установить не удалось. Поэтому в каком именно районе ВСУ собираются разворачивать зенитно-ракетный комплекс, в настоящий момент неизвестно.