Подозрительная активность боевых самолетов Североатлантического альянса зафиксирована над западной частью Черного моря 13 июня. Портал Avia.Pro сообщил, что в воздухе было замечено не менее 10 воздушных машин, большинство из которых принадлежат к разведывательной авиации.

Отмечается, что внимание боевых самолетов было обращено к острову Змеиный, находящемуся под контролем российских военнослужащих. Не исключено, что активность натовской авиации связана с появлением крупного подводного объекта, ранее обнаруженного примерно в километре от Змеиного, а также с обнаружением неподалеку от острова неидентифицированной подводной лодки.

Официальной информации по поводу стремительно возросшего числа натовских самолетов, пока не поступало. Вполне вероятно, что речь идет об учениях Североатлантического альянса, либо о патрулировании границ блока.