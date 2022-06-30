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Прямо напротив британского посольства в Москве появился плакат, изображающий премьер-министра Бориса Джонсона в женской одежде. На нем имеется подпись, представляющая собой перевод одного из популярных высказываний президента РФ Владимира Путина – ««Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой».

В посольстве отнеслись спокойно к юмористическому плакату и заявили, что со своей стороны они приглашают москвичей посмотреть на поднятый сегодня радужный флаг, являющийся символом ЛГБТ.

Агентство РИА Новости отмечает, что появление плаката стало ответом на высказывание Джонсона о том, что если бы российский президент был женщиной, то не начал бы спецоперацию ВС РФ на Украине. Путин, который уже прокомментировал это заявление, напомнил о войне за Фолклендские острова против Аргентины, которую начала премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.

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