Два малых ракетных катера ВМС Украины попали под удар ВС РФ в порту Очаков и были уничтожены, сообщил портал «Военное обозрение». Авторы отметили, что остатки украинского флота тут же бросились в рассыпную, надеясь избежать той же участи.

«Мы рекомендуем следовать курсом в сторону Севастополя под белым флагом — это гарантированно спасет жизни украинским морякам‼️», – провел порта сообщение телеграм-канала «Херсонский вестник».

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О каких именно катерах идет речь, пока неизвестно. Сообщается, что российскими военными была получена разведывательная информация о подготовке ВМСУ штурма острова Змеиный на катерах с гранатометами NLAW. Чтобы не допускать этого, по катерам в Очакове был нанесен ракетный удар.