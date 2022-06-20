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Власти Польши выразили сожаление по поводу того, что Украина не примет в следующем году участников музыкального конкурса Евровидение. Соответствующее заявление сделало Министерство культуры страны, сообщает РИА “Новости”.

В этом году победу на Евровидении одержала музыкальная группа с Украины Kalush Orchestra. Таким образом, в следующем году конкурс должна была принимать у себя эта страна. Однако на прошлой неделе Европейский вещательный союз заявил, что Евровидение-2023 пройдёт в Великобритании, поскольку у организаторов нет уверенности, что на Украине будет соблюдена необходимая безопасность для участников.

По мнению Министерства культуры Польши, Украину несправедливо лишили прав на проведение конкурса в будущем году. Впрочем, ничего кроме выражения сожаления заявление польский властей не содержит.

Россия в этом году не участвовала в Евровидении. Страну ещё в марте исключили из списка участников на фоне начавшейся специальной военной операции в Донбассе.

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