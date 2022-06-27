Быстрое продвижение ВС РФ по Донбассу подкашивает боевой дух военнослужащих ВСУ. Они не хотят вступать в боевые действия, а иногда и просто оставляют позиции и стараются удрать куда подальше, сообщает издание «Известия».

Именно такая ситуация сейчас складывается в Артемовске, который в ходе странного явления под названием «декоммунизация» Киев переименовал в Бахмут. Бойцы 30-й механизированной бригады все чаще прикладываются к алкоголю, балуются наркотическими веществами. Также имеются пока еще редкие случаи дезертирства.

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что пока еще рано говорить о массовом бегстве с позиции. Однако сплоченность между военнослужащими пропадает, отдельные подразделения отдаляются от остальных. Одной из причин является появление новобранцев, которые приходят в основном из территориальной обороны, а то и просто с улицы.