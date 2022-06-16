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В средствах массовой информации и социальных сетях появилось сообщение о том, что в ходе спецоперации в плен были взяты два американских наемника. Оба они приехали на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщает издание ИА Anna News, ссылаясь на информацию, полученную от группировки наемников США Task Force Baguette.

Пока нет точной информации, при каких обстоятельствах наемники попали в плен. Стало известно, что у них есть позывные «Хейт» и «Бама». Информация об этом подтверждается со стороны украинской разведки. Но союзные силы ДНР, ЛНР и российские военные официальных доказательств не предоставили.

Всем иностранным наемникам, которые попадают в плен в ЛНР и ДНР, грозит смертная казнь. Такой приговор уже был вынесен марокканцу и двоим британцам.

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