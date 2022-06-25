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Выход украинских подразделений из Северодонецка даст им возможность занять более подходящие для дальнейшей обороны позиции. Поэтому решение об отступлении было правильным, заявил на брифинге для СМИ представитель Минобороны США. Подробности сообщил портал Gazeta.ru.

В Пентагоне также отметили, что для России освобождение Северодонецка оказалось весьма затратным в плане потерь. Союзные силы заплатили за этот успех слишком большую цену. При этом в американском военном ведомстве совершенно забыли упомянуть об огромных потерях, которые понесли ВСУ в ходе абсолютно бессмысленного сопротивления.

По мнению представителей Пентагона, ВСУ теперь могут занять более выгодные позиции, дождаться поставок американских РСЗО и уж тогда вновь вернуться к боевым действиям.

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