Получаемое от Запада вооружение Киев сразу бросает в бой, не тратя время на обучение боевиков его использованию. Однако подобный подход можно применять далеко не ко всем боевым системами. США и страны НАТО предоставляют ВСУ единичные образцы сверхтехнологического оружия, которое может быть введено в эксплуатацию лишь спустя несколько месяцев, пишет портал «Военное обозрение».

Авторы публикации ссылаются на агентство USNI News, которое приводит заявление Пентагона о противокорабельных ракетах «Гарпун». Эти боезаряды требуют высокой квалификации персонала, которой у киевских боевиков нет.

По мнению экспертов Минобороны США, Украине потребуется несколько месяцев на отладку каждого из элементов комплексов Harpoon, которые предоставляются не только Соединенными Штатами, но и Данией. Столько же времени занимает и подготовка специалистов для работы с этими ПКР. Бросать их в бой сразу нецелесообразно, так как эффективность ракет в подобном случае будет минимальной.