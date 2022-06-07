Глава комитета по внешней политике Скупщины Черногории Миодраг Лекич выразил сомнение в законности запрета на проход самолета главы МИД России Сергея Лаврова на пути в Сербию через Черногорию.

По словам Лекича, неизвестно вообще, кто принял такое решение. Он отметил, что власти Черногории должны были сообщить общественности о своем решении на фоне конфликта на Украине.

Лекич отметил, что основная часть стран Евросоюза выступает за дипломатическое решение Конфликта на Украине. Он заявил: «Также необходимо объяснить, как принято решение и чем обосновано то, что Черногория направляет военную помощь украинской стороне, как заявлял министр обороны».

Напомним, что 6 июня Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. Глава МИД летел на встречу в Сербию.