читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава комитета по внешней политике Скупщины Черногории Миодраг Лекич выразил сомнение в законности запрета на проход самолета главы МИД России Сергея Лаврова на пути в Сербию через Черногорию.

По словам Лекича, неизвестно вообще, кто принял такое решение. Он отметил, что власти Черногории должны были сообщить общественности о своем решении на фоне конфликта на Украине.

Лекич отметил, что основная часть стран Евросоюза выступает за дипломатическое решение Конфликта на Украине. Он заявил: «Также необходимо объяснить, как принято решение и чем обосновано то, что Черногория направляет военную помощь украинской стороне, как заявлял министр обороны».

Напомним, что 6 июня Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. Глава МИД летел на встречу в Сербию.

Вам может понравиться

Разведгруппа группировки “О” уничтожила отряд иностранных наемников под Краматорском

В Краматорском районе группировка российских войск «Отважные» столкнулась с отрядом иностранных наемников ВСУ. Между ними завязался бой, в результате которого противник был полностью уничтожен, сообщает портал «Русская весна». Авторы отмечают,

ВС РФ в районе Славянска захватили “Бандеру”

Группировка «Отважных», которая продолжает уверенно продвигаться к Славянску, захватила «Бандеру», пишет издание «Русская весна». Авторы отмечают, что речь идет об именном номерном знаке для авто. Они представили фотографию, на которой,

Российский суд рассмотрит иски к автоконцернам из-за ухода с российского рынка

Организация “Общественная потребительская инициатива” (“ОПИ”) подала в суд на несколько автопроизводителей из-за их ухода с российского рынка. В соответствующих исках указывается, что Mercedes, Volkswagen, General Motors и Toyota Motor нарушают
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |