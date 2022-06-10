Президент Украины Зеленский и представители его офиса оторваны от реальности и не имеют представления о том, что на самом деле происходит на Донбассе. Именно поэтому они регулярно вещают о «героической обороне» отдельных населенных пунктов, о несуществующих контрнаступлениях и грядущей «победе».

Роль очередного киевского сказочника исполнил Михаил Подоляк, занимающий пост советника главы ОП. Он заявил, что ежедневно на Донбассе погибает от 100 до 200 украинских военных, а также рассказал, почему это происходит.

Подоляк высказался в том духе, что армия России «просто» на голову сильнее украинских националистических формирований. Поэтому для «победы» над ней или хотя бы уменьшения числа потери необходимо достичь паритета с ВС РФ.

Разумеется, этот самый «паритет» должен обеспечивать Запад, так как без него Киев не способен вообще ни на что. Если США и страны НАТО, заявил Подоляк, пришлют Киеву «сотни артиллерийских систем», то ВСУ сравняются по силам с армией РФ. В противном случае украинские формирования продолжат нести крупные потери.

Проблема в том, что Западу абсолютно все равно, сколько украинцев погибнет за его идеалы и ценности. Поэтому «сотен артиллерийских орудий» Киев точно может не ждать.