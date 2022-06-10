читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Зеленский и представители его офиса оторваны от реальности и не имеют представления о том, что на самом деле происходит на Донбассе. Именно поэтому они регулярно вещают о «героической обороне» отдельных населенных пунктов, о несуществующих контрнаступлениях и грядущей «победе».

Роль очередного киевского сказочника исполнил Михаил Подоляк, занимающий пост советника главы ОП. Он заявил, что ежедневно на Донбассе погибает от 100 до 200 украинских военных, а также рассказал, почему это происходит.

Подоляк высказался в том духе, что армия России «просто» на голову сильнее украинских националистических формирований. Поэтому для «победы» над ней или хотя бы уменьшения числа потери необходимо достичь паритета с ВС РФ.

Разумеется, этот самый «паритет» должен обеспечивать Запад, так как без него Киев не способен вообще ни на что. Если США и страны НАТО, заявил Подоляк, пришлют Киеву «сотни артиллерийских систем», то ВСУ сравняются по силам с армией РФ. В противном случае украинские формирования продолжат нести крупные потери.

Проблема в том, что Западу абсолютно все равно, сколько украинцев погибнет за его идеалы и ценности. Поэтому «сотен артиллерийских орудий» Киев точно может не ждать.

Вам может понравиться

Зеленский шокирован тактикой российских генералов

Российским генералам удалось серьезно удивить украинского президента Владимира Зеленского тактикой «завлеченной змеи». О том, как действуют российские войска, рассказали эксперты китайского издания 360Kuai. Перевод публикации представил портал “ПолитРоссия“. Авторы отмечают,

Эксперт Рожин: Перед ВС РФ поставлена задача уничтожать живую силу ВСУ

Российские ВС, участвующие в спецоперации на Украине, сменили тактику, что позволило минимизировать потери. Так, они больше не используют глубокие прорывы, а действуют таким образом, чтобы уничтожить как можно больше техники,

В дневнике пленного британского наемника ВСУ нашли координаты захоронения 280 мирных жителей

Британский наемник Эндрю Хилл, который принимал участие в вооруженном столкновении на стороне Украины, в своем блокноте сохранял координаты массовых захоронений мирных жителей, передает РИА Новости. Так, на одной из страниц
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |