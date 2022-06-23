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Далеко не все автолюбители полностью знают и понимают Правила дорожного движения (ПДД). При этом проблема не в автомобилистах, а в самих правилах. Они составлены слишком сложно для понимания. Такое мнение высказали в Общественной палате РФ – пишут “Известия”.

В качестве аргумента участники круглого стола, который провела Палата, приводят данные подмосковного Минтранса. По статистике ведомства, более трети от всех виновников ДТП, оправдывая свои действия, ссылались на неверно понятые, а то и на вовсе несуществующие нормы Правил дорожного движения. Кроме этого, прозвучала информация, что менее чем за 10 лет в ПДД было внесено более 120 нововведений, в которых люди не успевают ориентироваться.

Особую сложность, говорят эксперты, у автомобилистов вызывает круговое движение. Как ехать по кругу и как правильно выезжать из него в ПДД указано, но это описано настолько “мудрёно”, что водители путаются и, как следствие, нарушают правила, уточняют специалисты.

Тем не менее Правила дорожного движения кардинально перерабатывать в МВД пока не собираются – заявили на круглом столе представители полиции. Однако предложения по усовершенствованию ПДД там готовы принять, поскольку это может пригодиться для изменений в будущем.

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