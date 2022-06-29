читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Очередной ракетный удар по судостроительному предприятию «Океан» в Николаеве позволил уничтожить оперативный штаб ВСУ. Портал “Военное дело” сообщил о ликвидации двух украинских генералов, около 20 офицеров и нескольких солдат и сержантов, находившихся в штабе в момент атаки.

Авторы публикации отмечают, что пока официальной информации об ударе по заводу «Океан» от Минобороны России не поступало.

Ранее представитель главного военного ведомства РФ Игорь Конашенков рассказал о сбитом в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области истребителе ВВС Украины МиГ-29. Также он сообщил, что 29 июня высокоточным ракетным ударом была уничтожена очередная база наемников «Иностранного легиона», готовившихся к отправке в зону боевых действий.

Вам может понравиться

Американские M142 Himars поступили на вооружение ВСУ 20 июня – за три дня до официального объявления

Американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS были доставлены на Западную Украину 17 июня. Еще через три дня они уже находились на Донбассе и в Одесской области, хотя официальное заявление

Основатель группы “Ласковый май” рассказал о последних словах Юрия Шатунова

Композитор и автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов очень тяжело перенес известие о смерти Юрия Шатунова, который был его другом. На церемонии прощания с артистом он рассказал о последних словах

Даниил Безсонов: ВСУ потеряли на Донбассе более 30 тысяч убитыми и около 10 тысяч пленными

ВСУ потеряли в боях за Донбасс более 30 тысяч боевиков, рассказал первый замглавы министра информации ЛНР Даниил Безсонов. Также он отметил, что около 10 тысяч националистов сейчас находятся в плену,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |