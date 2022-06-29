Очередной ракетный удар по судостроительному предприятию «Океан» в Николаеве позволил уничтожить оперативный штаб ВСУ. Портал “Военное дело” сообщил о ликвидации двух украинских генералов, около 20 офицеров и нескольких солдат и сержантов, находившихся в штабе в момент атаки.

Авторы публикации отмечают, что пока официальной информации об ударе по заводу «Океан» от Минобороны России не поступало.

Ранее представитель главного военного ведомства РФ Игорь Конашенков рассказал о сбитом в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области истребителе ВВС Украины МиГ-29. Также он сообщил, что 29 июня высокоточным ракетным ударом была уничтожена очередная база наемников «Иностранного легиона», готовившихся к отправке в зону боевых действий.