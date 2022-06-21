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Отопительный сезон в Нидерландах может быть сорван, если для заполнения газовых хранилищ не будут предприняты дополнительные меры. Об этом заявил министр по вопросам климата и энергетики страны Роб Йеттен, сообщает РИА “Новости”.

Традиционно российский газ в Европе использовали в системе ЖКХ для отопления жилищного фонда. Однако на фоне экономических санкций и отказа стран Евросоюза от импорта российских энергоносителей поставки природного газа во многие страны сократились. Йеттен уточнил, что без дополнительных мер газохранилища полностью в этом году заполнить не удастся. Сейчас власти Нидерландов прорабатывают вопросы, каким образом можно увеличить объёмы газа в хранилищах.

Параллельно с этим власти Нидерландов уже подготовили антикризисный план, который предусматривает использовать для отопления уголь. В частности, власти страны на два года отменили ограничения в деятельности угольных электростанций. К идее возродить угольную промышленность в этом году решили обратиться также в Германии и Австрии.

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