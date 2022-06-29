На саммите в Мадриде Североатлантический альянс назвал Россию ключевой угрозой международной безопасности. Кроме того, подобное заявление было сделано в адрес Китая.

В новой стратегической концепции, которую НАТО принял уже в первый день саммита, говорится, что КНР предпринимает попытки подорвать существующий миропорядок, а также бросает вызов интересам Запада в сфере безопасности и демократическим ценностям.

Представители стран Альянса выработали обращение к России с требованием немедленно прекратить военную спецоперацию на Украине. Также они призвали Беларусь не участвовать в СВО.

Полный текст заявления уже опубликован на официальном сайте Североатлантического блока.