читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На саммите в Мадриде Североатлантический альянс назвал Россию ключевой угрозой международной безопасности. Кроме того, подобное заявление было сделано в адрес Китая.

В новой стратегической концепции, которую НАТО принял уже в первый день саммита, говорится, что КНР предпринимает попытки подорвать существующий миропорядок, а также бросает вызов интересам Запада в сфере безопасности и демократическим ценностям.

Представители стран Альянса выработали обращение к России с требованием немедленно прекратить военную спецоперацию на Украине. Также они призвали Беларусь не участвовать в СВО.

Полный текст заявления уже опубликован на официальном сайте Североатлантического блока.

Вам может понравиться

CNN: По мере продвижения российских войск на Донбассе в спецоперации наступает перелом

Российские военные в настоящий момент действуют наиболее удачно с момента начала специальной военной операции на Украине, рассказал американский телеканал CNN. Журналисты отметили, что ВС РФ стали гораздо быстрее продвигаться вперед,

RusVesna: ТОС-1А “Солнцепек” ВС РФ выжигает позиции нацистов ВСУ под Лисичанском

Для нанесения ударов по подразделениям ВСУ на Донбассе группировка войск «Отважные» ВС РФ часто задействует тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек». Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись применения этого вооружения. На кадрах

Евгений Норин: ВСУ забрасывают ВС РФ “пушечным мясом” и не собираются останавливаться

Киев продолжает забрасывать ВС РФ на Донбассе «пушечным мясом» и не собирается останавливаться, рассказал военный эксперт Евгений Норин. Он отметил, что США не поставляют Киеву серьезного оружия, однако даже гаубицы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |