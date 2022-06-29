Североатлантический альянс на саммите в Мадриде принял новую стратегическую концепцию, в которой объявил Россию ключевым своим противником. В документе также высказываются опасения, что РФ намеревается усиливать военное присутствие в целом ряде регионов.

Так, НАТО боится, что Россия будет «дестабилизировать» страны, которые находятся к югу и востоку от его границ. Кроме того, она может создавать сложности для «свободы судоходства» и создавать помехи деятельности блока, передает Gazeta.ru.

Главными угрозами интересам НАТО и безопасности входящих в него государств названы военная интеграция с Беларусью, а также значительное усиление российского присутствия в Средиземном, Черном и Балтийском морях.

В качестве меры для предотвращения угрозы НАТО намеревается к 2023 году увеличить численность сил мгновенного реагирования на восточном фланге до 300 тысяч военнослужащих.