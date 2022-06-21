Молдавия планирует совместно с европейскими партнерами создать фонд субсидирования, чтобы смягчить ситуацию из-за роста цен на газ. С таким предложением выступила премьер республики Наталья Гаврилица. Подробности передает “Московский Комсомолец“.

Политик пояснила: “Мы рассматриваем сценарии закупки газа на рынке. Мы ведем переговоры с партнерами из ЕС об общей платформе закупки газа, пытаемся убедить их создать фонд солидарности, который позволит таким странам, как Молдавия, смягчить влияние роста цен”.

Наталья Гаврилица отметила, что сейчас энергетический кризис тяжело сказывается на всех развитых странах, но Молдавии очень сложно обойтись без посторонней поддержки.

Молдавия в октябре договорилась с “Газпромом” о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании “Молдовагаз” в 2022 году. Но аудит не состоялся из-за событий на Украине.