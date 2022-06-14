Подготовка к новому учебному году и к новому отопительному сезону – первоочередные задачи, которые будут решать российские власти при восстановлении Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее решение приняли в Минстрое РФ, сообщает РИА “Новости”.

В настоящее время решаются организационные вопросы. Уточняется, что заведовать восстановлением ЛНР и ДНР будет отдельный департамент Минстроя, хотя в сам процесс восстановления инфраструктуры будет вовлечено всё ведомство целиком.

В Минстрое добавили, что работа по нормализации жизни в Донбассе предстоит масштабная. При этом часть инфраструктуры будут восстанавливать в кратчайшие сроки. Прежде всего, это касается объектов образования, а также систем ЖКХ, которые предназначены для подачи тепла в дома жителей освобождённых территорий.