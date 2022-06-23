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Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлен момент уничтожения бронированной техники Вооруженных сил Украины экипажами ударных вертолетов Ка-52. Подробности передает издание “Газета.ру”.

Летчики армейской авиации произвели запуск ракет по обнаруженным позициям и пунктам подразделений украинских боевиков. Удары по объектам наносились на расстоянии более 5 километров.

В ходе проведения операции были уничтожены позиции танков, бронетехника ВСУ, находящаяся в укрепрайоне, а также противотанковые средства поражения.

На кадрах представлено, как вертолеты находятся на земле, затем взлетают и наносят удары. Военные эксперты отмечают, что российские ударные вертолеты Ка-52 успешно сопровождают колонны, уничтожают бронетехнику, доставляют десант, грузы, а также поддерживают работу с воздуха подразделений на земле.

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