Заявление Пентагона о финансировании 46 биолабораторий на Украине, сделанное 9 июня – это мечта прокурора, сообщил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Он пояснил, что этим заявлением Минобороны США подтвердило биологическую деятельность практически на всем пространстве бывшего СССР. Кроме того, ведомство призналось, что сотрудничало с Украинским научно-техническим центром.

Также Пентагон признал наличие так называемой «Программы совместного уменьшения угрозы» Нанна-Лонгара, в рамках которой США привлекали к тесному сотрудничеству бывших ученых из СССР. Делалось это, как и все остальное у Соединенных Штатов, в «благих целях». Они якобы не хотели, чтобы оставшиеся не у дел научные работники не нашли себе работу у террористических сил.

«Попытка американской администрации обелить свою запятнанную репутацию обернулась, по сути, мечтой прокурора», – цитирует Кириллова ТАСС.

Напомним, что среди предприятий, которые занимались разработкой биологического оружия на Украине – Житомирский лабораторный центр на транспорте, Центр общественного здоровья и НИИ имени Мечникова, который создавал препараты против чумы. Данные сотрудников этих центров засекречены в соответствии с распоряжением президента Зеленского.