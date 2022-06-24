Телеканал «Звезда» рассказал об охоте украинских националистов на российские ТОС-1А «Солнцепек», активно применяемые ВС РФ для уничтожения противника. Представители Минобороны отметили, что боевики ВСУ регулярно пытаются либо захватить, либо как минимум уничтожить тяжелые огнеметные системы.

Незадачливые «охотники» крайне редко достигают своих целей. ТОС-1А постоянно меняют позицию после нанесения ударов и не подставляются под ответные атаки. Но желание Киева получить это вооружение вполне понятно. Ведь благодаря огромной мощности оно не оставляет ни единого шанса на выживание боевикам, которые прячутся в блиндажах, окопах, других фортификационных сооружениях.

ТОС-1А «Солнцепек» одним залпом накрывает площадь в 40 тысяч квадратных метров. При этом температура повышается до 3000 градусов, что позволяет гарантировать полное уничтожение всего живого. Если под удар попадает боевая техника, ее броня просто плавится, а сама машина превращается в бесполезный металлолом.