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Реактивные системы залпового огня, которые США и Германия намерены отправить на Украину, никак не повлияют на ситуацию. В ближайшее время ВС РФ могут окружить последние силы украинской армии на территории ЛНР и полностью освободить республику, уверен представитель Минобороны Австрии Маркус Рейснер.

Генерал напомнил, что Россия может занести себя в актив полное превосходство в небе над Украиной, беспрерывные артиллерийские обстрелы с большого расстояния, которые дают возможность деморализовать противника и не позволяют наносить ответные удары, а также грамотное использование крылатых ракет малой и средней дальности.

У Киева ничего подобного не наблюдается. Соединенные Штаты планируют отправить на Украину всего четыре РСЗО. Это весьма опасные боевые системы, но они ничего не смогут сделать против четырех тысяч российских реактивных систем залпового огня, заявил Рейснер.

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