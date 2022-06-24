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В итальянском Милане прошла акция против поддержки Украины и дискриминации российских граждан. На мероприятии, проведенном проектом «Единая Италия», присутствовало около 200 человек, передает агентство ТАСС.

Руководитель проекта Амедео Авондет рассказал, что акция протеста прошла на площади перед знаменитым оперным театром «Ла-Скала». Итальянцы требовали у властей прекратить слепо выполнять указания НАТО и поддерживать политику Альянса по отношению к Украине и России.

По словам студента Туринского университета, являвшегося вдохновителем акции, именно из-за санкций против РФ жители Италии и других европейских стран столкнулись с существенным подорожанием продовольственных товаров и бензина.

Еще один политик Лучано Товальери заявил, что санкции включают в себя также отлучение от международных соревнований и концертов российских спортсменов и артистов. Это, по его мнению, нарушение прав человека, дискриминация по национальному признаку.

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