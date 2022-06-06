Соединенные Штаты и их союзники по НАТО с первых дней спецоперации ВС РФ на Украине устраивают кибератаки на объекты критической инфраструктуры России. Глава Департамента международной информационной безопасности внешнеполитического ведомства Андрей Крутских заявил о готовности дать жесткий ответ на подобные провокации.

«США пошли на замораживание каких-либо контактов по международной информационной безопасности с нами. Более того, под прикрытием лозунгов в защиту демократии развязали киберагрессию против России и ее союзников. Используют в качестве тарана “режим Зеленского” и созданную им “IТ-армию” для совершения компьютерных атак против нашей страны», – цитирует эксперта РИА Новости.

Он отметил, что изначально подобные провокационные действия быстро пресекались, однако количество кибератак растет с каждым днем. Именно поэтому Россия начнет отвечать на каждое агрессивное действие в киберпространстве и отвадит Соединенные Штаты от попыток спровоцировать Москву.