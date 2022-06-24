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Москва не оставит без внимания все попытки США общаться с позиции силы. Она сделает выводы и предпримет соответствующие меры. Об этом предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробности передает РИА “Новости”.

По словам Захаровой, с одной стороны Вашингтон пытается убедить всех в своем намерении сохранить дипломатические представительства двух стран для поддержания отношений. Но с другой стороны, все эти намерения перечеркиваются агрессивными действиями США.

Мария Захарова заявила: «Есть все основания полагать, что речь идет о проявлениях комплексной тактики, а точнее — о грубых и надменных попытках разговаривать с нами “с позиции силы”. Будем делать соответствующие выводы и принимать должные меры».

Официальный представитель МИД отметила, что Вашингтон самостоятельно подпитывает украинский конфликт, реализуя свои интересы.

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