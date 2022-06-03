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В бухте Мариупольского порта поднят затопленный украинскими пограничниками сторожевой корабль BG-32 «Донбасс». По предварительным данным, его уже отбуксировали в Новороссийск на понтонах, однако официальная информация по этому поводу пока не поступала, передает портал «Военное обозрение».

Корабль «Донбасс» был построен в Польше и спущен на воду в СССР в 1969 году. Изначально он выполнял функции плавучей мастерской. Однако украинские ВМС переоборудовали его в сторожевик для нужд Государственной пограничной службы.

Именно пограничники и приняли решение о частичном затоплении корабля в первые дни спецоперации ВС РФ на Украине. Они планировали поднять его после завершения боевых действий, однако контроль над Мариуполем установили российские войска.

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