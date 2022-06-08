В ходе зачистки Мариуполя военнослужащие союзных сил обнаружили используемые украинскими боевиками запрещенные пули производства американской Hornady Manufacturing Company. Сообщается, что такие боеприпасы находятся под запретом еще с 1899 года.

Именно тогда Гаагская мирная конференция запретила использование экспансивных пуль, которые после попадания в цель разрушаются и наносят серьезный вред организму.

По мнению экспертов, Киев использовал эти боеприпасы, которые вполне подходят для автоматов Калашникова калибра 5,45 мм, для разгона мирных акций протеста. В здании бывшей СБУ российские военные обнаружили несколько коробок с запрещенными пулями.

Напомним, что Киев использует не только экспансивные пули, но и другие запрещенные международными конвенциями боеприпасы. Так, он неоднократно применял фосфорные снаряды, также способные наносить необратимый вред.