Химический комбинат «Азот» в Северодонецке находится под контролем сил НМ ЛНР. Все боевики, которые оставались там, задержаны и судьба их ожидает, мягко говоря, незавидная, рассказал портал «Украина.ру».

Определяться она будет на этапе фильтрации, которая позволит выявить националистов, причастных к военным преступлениям на Донбассе. Кто-то ответит за обстрелы мирных городов перед трибуналом, а тех боевиков, к которым появятся претензии у РФ, отправят в Москву для проведения следственных действий.

Напомним, что в Генштабе ВС уже перестали вспоминать о Северодонецке, который еще недавно приказывали удерживать любой ценой. Сейчас все его помыслы сосредоточены на Лисичанске, однако и этот город ЛНР Киеву придется совсем скоро сдавать.