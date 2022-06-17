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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео отправки на Украину новой группы добровольцев, которые сменят спецназовцев, участвующих в спецоперации ВС РФ уже три месяца.

Он рассказал, что эта группа отправляется в район Попасной на территории ЛНР. Задача военнослужащих – заблокировать Лисичанск, являющийся ключевым населенным пунктом независимой республики, передает издание “Московский комсомолец”.

Кадыров написал, что все добровольцы прошли хорошую подготовку под руководством инструкторов Российского университета спецназа, получили необходимое снаряжение и обмундирование. Он также отметил, что бойцов перед отправкой в зону боевых действий, обучили военной топографии, тактической стрельбе, а также полезным навыкам, позволяющим не только вести бой, но и выживать в сложной экстремальной ситуации.

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