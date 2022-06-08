читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экономические ограничения, которые Запад вводит против России, продолжают ударять по европейским странам. На этот раз в Литве возникли проблемы с пиломатериалами. Об этом заявил заместитель министра окружающей среды страны Данас Аугутис.

Как сообщает РИА “Новости”, основными поставщиками древесины в Литву традиционно были Россия и Белоруссия. Однако с введением санкций поставки из этих стран прекратились.

В условиях нехватки сырья в Литве изменят правила вывоза древесины из страны, отметил Аугутис. В частности, ограничат разрешённый к вывозу объём. Министр отметил, что Литва остаётся последним государством Прибалтики, откуда можно вывезти древесину в другие страны Евросоюза. Ранее Латвия и Эстония ввели похожие ограничения, полностью запретив вывозить пиломатериалы с их территории.

Страны Запада стали вводить санкции против России после начала специальной военной операции в Донбассе. Ограничения коснулись банковского сектора, международной торговли, финансовых операций и так далее.

Вам может понравиться

WeChat назвал три главных пункта на этикетке при покупке растительного масла

Пользователи WeChat назвали ключевые критерии, по которым необходимо выбирать растительное масло. При этом они отметили, что цена в этот список не входит, так как от нее мало что зависит. Первым

В ГУР Украины рассказали о “спецоперации” по выходу боевиков с “Азовстали” в Мариуполе

Киев, как оказалось, продолжает проводить «спецоперацию» по выводу боевиков националистического полка «Азов» (запрещен в России) с территории металлургического комбината «Азовсталь». О ее продвижении отчитался представитель Главного управления разведки при Минобороны

Ради возвращения Северодонецка Зеленский готов принести в жертву элитный спецназ ГУР

Украинские военные требуют у президента Зеленского отвести войска с Донбасса, чтобы избежать крупных потерь. Однако тот не прислушивается к полезным советам. Напротив, он бросает в бой элитные подразделения спецназа, которым
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |