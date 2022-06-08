Экономические ограничения, которые Запад вводит против России, продолжают ударять по европейским странам. На этот раз в Литве возникли проблемы с пиломатериалами. Об этом заявил заместитель министра окружающей среды страны Данас Аугутис.

Как сообщает РИА “Новости”, основными поставщиками древесины в Литву традиционно были Россия и Белоруссия. Однако с введением санкций поставки из этих стран прекратились.

В условиях нехватки сырья в Литве изменят правила вывоза древесины из страны, отметил Аугутис. В частности, ограничат разрешённый к вывозу объём. Министр отметил, что Литва остаётся последним государством Прибалтики, откуда можно вывезти древесину в другие страны Евросоюза. Ранее Латвия и Эстония ввели похожие ограничения, полностью запретив вывозить пиломатериалы с их территории.

Страны Запада стали вводить санкции против России после начала специальной военной операции в Донбассе. Ограничения коснулись банковского сектора, международной торговли, финансовых операций и так далее.