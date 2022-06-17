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На днях генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко сделал громкое заявление о том, что у украинских военных есть главная цель – Крымский мост, который на Украине называют Керченским. Подробности передает издание “Взгляд“.

Но такое заявление было спокойно воспринято в Кремле. Власти уверены, что опасаться нечего. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что объект будет надежно защищен военными.

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин подробно разъяснил, почему не стоит беспокоиться по этому поводу. Он пояснил, что на Крымском мосту есть средства ПВО, от подводных диверсий объект защищен специальными заграждениями и отрядами. Несет службу береговая охрана.

Храмчихин отметил: “Даже на простых мостах, не стратегических, во время Великой Отечественной войны на въезде и на выезде стояли КПП с вооруженной охраной. Надо предусматривать, на что способны сейчас ВСУ, и соответствующе организовывать систему защиты всех стратегических объектов”.

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