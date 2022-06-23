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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал опасения Берлина о возможной остановке поставок газа из-за ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток». Подробности передает издание “Известия“.

В ходе выступления на брифинге Песков сообщил: «Российская Федерация строго выполняет все свои обязательства. Будучи весьма и весьма надежным и зарекомендовавшим себя на протяжении десятилетий поставщиком энергоресурсов в Европу, конечно, Россия весьма и весьма аккуратно к этому своему реноме относится».

Песков отметил, что работы были запланированы ранее. Здесь нет никакого “двойного дна”. Существуют определенные циклы, по которым нужно обслуживать объект.

Песков отметил: «Наши германские визави прекрасно знают весь технологический цикл обслуживания газопровода. Это работает уже много лет исправно и безупречно. Странно сюда приплетать политику».

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