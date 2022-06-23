читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти Китая продолжают урегулирование деятельности граждан в интернете. На этот раз они приняли пакет ограничений, который касается блогеров, которые на площадках Kuaishou, Douyin, Taobao Live и прочих ведут видеотрансляции и тем самым зарабатывают себе на жизнь. Популярность данной сферы привела к появлению многомиллионной армии блогеров и привлекла внимание властей.

Теперь блогеры не смогут «хайпить» на популярных, но чувствительных темах, так как поднимать вокруг них ажиотаж запрещено действующим законодательством. Кроме того, для ведения трансляций на такие тематики, как юриспруденция и финансы, медицина и образование, теперь требуются соответствующие компетенции. Которые в обязательном порядке должны быть подтверждены документально.

Если такого подтверждения не будет, то цифровые площадки понесут ответственность. С одной стороны наличие квалификации для трансляций позволит создавать более качественный и профессиональный контент. С другой, множество блогеров, которые зарабатывали на подобном виде деятельности, останутся не у дел.

Вам может понравиться

Для удара по острову Змеиный ВСУ использовали 4 ракеты “Точка-У” и 21 снаряд РСЗО

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе ВСУ по острову Змеиный, пишет портал Avia.Pro. Сообщается об использовании 21 ракеты неизвестной РСЗО, а также о четырех «Точках-У». Кроме того, украинские военные использовали

В государстве Науру зафиксировали первую вспышку коронавируса

Коронавирусная инфекция спустя больше двух лет после начала пандемии добралась до Науру. Это карликовое островное государство в Тихом океане с населением примерно 12 тысяч человек. По данным, которые приводит Radio

Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал немцев экономить газ и переходить на уголь

Вице-премьер Германии Роберт Хабек, представляющий партию «зеленых», заявил, что в настоящий момент его политическая сила не в состоянии придерживаться своих привычных взглядов. Буквально год назад она мечтала навсегда распрощаться с
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |