Власти Китая продолжают урегулирование деятельности граждан в интернете. На этот раз они приняли пакет ограничений, который касается блогеров, которые на площадках Kuaishou, Douyin, Taobao Live и прочих ведут видеотрансляции и тем самым зарабатывают себе на жизнь. Популярность данной сферы привела к появлению многомиллионной армии блогеров и привлекла внимание властей.

Теперь блогеры не смогут «хайпить» на популярных, но чувствительных темах, так как поднимать вокруг них ажиотаж запрещено действующим законодательством. Кроме того, для ведения трансляций на такие тематики, как юриспруденция и финансы, медицина и образование, теперь требуются соответствующие компетенции. Которые в обязательном порядке должны быть подтверждены документально.

Если такого подтверждения не будет, то цифровые площадки понесут ответственность. С одной стороны наличие квалификации для трансляций позволит создавать более качественный и профессиональный контент. С другой, множество блогеров, которые зарабатывали на подобном виде деятельности, останутся не у дел.