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После инцидента с избиением уличного музыканта за исполнение песни на русском языке, власти Ивано-Франковска (города на западе Украины) пошли на кардинальные меры. Администрация населённого пункта запретила публично исполнять песни на русском языке вообще. Соответствующий документ уже подписал мэр города Руслан Марцинкив.

Своё решение глава города в соцсетях прокомментировал так: исполнение песен на русском языке, особенно в текущей ситуации, может привести к разжиганию межнациональной ненависти и вражды. При этом Марцинкив уточнил, что речь идёт о всяких песнях безотносительно их содержания – любая из них для уличных музыкантов теперь под запретом, если её поют на русском языке.

Следить за исполнением постановления мэра будет муниципальная инспекция, а также правоохранительные органы. Предусматривается ли какое-то наказание за исполнение песен на русском языке в Ивано-Франковске, не уточняется.

Инцидент с избиением уличного музыканта, который исполнял песню на русском языке в Ивано-Франковске произошёл в конце мая.

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