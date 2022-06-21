читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На фоне специальной военной операции в Донбассе и экономических санкций в странах Евросоюза продолжают замораживать банковские счета, которые открывали российские компании или частные лица, а также связанные с ними фирмы. Центральный банк (ЦБ) Ирландии отчитался, что в стране уже заморожено российских активов на сумму 1,72 миллиарда евро. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на ирландскую прессу.

Уточняется, что основная часть активов приходится на коммерческие компании или фонды, которые так или иначе связаны с российскими юридическими или физическими лицами, попавшими под санкции Евросоюза. При этом активы почти на миллиард евро были заморожены в мае. До этого ЦБ Ирландии отчитывался о заморозке примерно 850 миллионов евро.

Санкции против российских компаний и частных лиц страны Запада стали вводить после 24 февраля, когда началась специальная военная операция в Донбассе. Ранее представители Еврокомиссии заявляли, что в странах ЕС заморожено российских активов на сумму более 20 миллиардов евро.

Вам может понравиться

Власти могут ускорить регистрацию новых лекарств в России

Новые медицинские препараты, произведённые в России, смогут быстрее попадать в аптеки. В Госдуме готовится законопроект, которые ускоряет регистрацию медикаментов. Об этом пишут “Ведомости” со ссылкой на депутата Александра Петрова, который

Российская авиация уничтожила позиции ВСУ высокоточными ракетами, даже не получившими названия

Российские вертолеты нанесли удары по складам с боеприпасами и вооружением ВСУ высокоточными крылатыми ракетами малой дальности, сообщил портал Avia.Pro. Отмечается, что эти боезаряды пока имеют лишь рабочее название «изделие 305».

На «складах продуктов» ВСУ, уничтоженных ударами российских ракет, обнаружены блоки для пуска боевых ракет

Украинские военные попытались обвинить российских военнослужащих в уничтожении гражданских объектов. Они заявили, что Россия ликвидировала склад с продуктами, но оказалось, что вместо продуктов там хранилось вооружение. Подробности передают эксперты издания
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |