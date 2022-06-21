На фоне специальной военной операции в Донбассе и экономических санкций в странах Евросоюза продолжают замораживать банковские счета, которые открывали российские компании или частные лица, а также связанные с ними фирмы. Центральный банк (ЦБ) Ирландии отчитался, что в стране уже заморожено российских активов на сумму 1,72 миллиарда евро. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на ирландскую прессу.

Уточняется, что основная часть активов приходится на коммерческие компании или фонды, которые так или иначе связаны с российскими юридическими или физическими лицами, попавшими под санкции Евросоюза. При этом активы почти на миллиард евро были заморожены в мае. До этого ЦБ Ирландии отчитывался о заморозке примерно 850 миллионов евро.

Санкции против российских компаний и частных лиц страны Запада стали вводить после 24 февраля, когда началась специальная военная операция в Донбассе. Ранее представители Еврокомиссии заявляли, что в странах ЕС заморожено российских активов на сумму более 20 миллиардов евро.