Жительница Херсона привела своего сына, служившего в украинской армии, сдаваться российским ВС. Она заявила, что только в этом случае будет спокойна за его безопасность, рассказало издание «Взгляд».

Сам боец рассказал, что уже в первые дни спецоперации ВС РФ на Украине его колонна попала под обстрел и была практически полностью уничтожена. Командиры разбежались кто куда, оставив бойцов, среди которых были в основном солдаты срочной службы, на произвол судьбы. Военнослужащему удалось спастись бегством, и все это время он прятался у своих родителей.

По словам бойца, возвращаться в украинскую армию он не хочет. Также у парня напрочь отсутствует желание ехать на территорию подконтрольную Киеву. Он надеется получить российское гражданство и остаться жить в Херсоне.