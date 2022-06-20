Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жительница Херсона привела своего сына, служившего в украинской армии, сдаваться российским ВС. Она заявила, что только в этом случае будет спокойна за его безопасность, рассказало издание «Взгляд».

Сам боец рассказал, что уже в первые дни спецоперации ВС РФ на Украине его колонна попала под обстрел и была практически полностью уничтожена. Командиры разбежались кто куда, оставив бойцов, среди которых были в основном солдаты срочной службы, на произвол судьбы. Военнослужащему удалось спастись бегством, и все это время он прятался у своих родителей.

По словам бойца, возвращаться в украинскую армию он не хочет. Также у парня напрочь отсутствует желание ехать на территорию подконтрольную Киеву. Он надеется получить российское гражданство и остаться жить в Херсоне.

Вам может понравиться

ВС РФ нанесли удары по военным целям в Кривом Роге

18 июня российские ВС нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры в Кривом Роге – родном городе президента Украины, рассказал портал «Русская весна». В телеграм-каналах и социальных сетях появилось множество

За час до удара по кораблю в Черном море за ним вел наблюдение американский стратегический БПЛА

Над западной частью Черного моря 17 июня был замечен американский разведывательный беспилотник, который предположительно вел наблюдение за одним из судов неподалеку от острова Змеиный. Буквально через час корабль был атакован

Борисов: Россия тщательно изучает захваченное в ходе спецоперации трофейное западное оружие

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине российские военные практически ежедневно захватывают в качестве трофеев оружие западного образца. Наиболее интересные экземпляры сразу передаются в профильные институты для внимательного изучения, рассказал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |