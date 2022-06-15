Один из жителей Харькова дал интервью журналистам портала “Украина.ру”, в котором рассказал, что люди прозрели. Они поняли, кто на самом деле их убивал. Сам мужчина предпочел сохранять анонимность.

По словам харьковчанина, жители города понимают, что главные виновники жертв среди местного населения на территории Украины – ВСУ. Он отметил, что многие жители за все время проведения спецоперации стали экспертами в вопросах выстрелов и направлении полета снаряда.

Мужчина рассказал: «В последние недели украинская армия терпит неудачи. Прилетает только от ВС РФ. Прилетает четко, точно и безопасно для мирного населения. Теперь не остается никаких сомнений, что разрушали жилые кварталы и убивали женщин, стариков и детей именно представители националистических батальонов».

Собеседник отметил, что на протяжении всех весенних месяцев ВСУ обстреливали не только позиции российской армии, но и жилые районы. При этом они постоянно обвиняют в обстрелах российских военных.