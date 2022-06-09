В ночь на 9 июня российские войска нанесли ракетные удары по объектам военной инфраструктуры в Харькове. В результате атаки были уничтожены казармы подразделений территориальной обороны, в которых также размещались иностранные наемники, и хранилища боеприпасов западного образца.

Киев подтвердил нанесение ударов, но, по своему обыкновению, заявил, что они пришлись по объектам гражданской инфраструктуры. Украинская сторона выдвигает подобные обвинения постоянно, желая дискредитировать ВС РФ.

В то же время и разведка российской армии, и жители Харькова заявляют, что ВСУ специально задействует гражданские объекты для военных целей. По словам многих харьковчан, украинские боевики все чаще появляются там, где они не имеют права находиться в соответствии с международными конвенциями.

Портал «Военное обозрение» сообщил, что все объекты, по которым наносились объекты, полностью ликвидированы. Авторы также подчеркнули, что вреда гражданскому населению нанесено не было.