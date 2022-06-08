Киев, как оказалось, продолжает проводить «спецоперацию» по выводу боевиков националистического полка «Азов» (запрещен в России) с территории металлургического комбината «Азовсталь». О ее продвижении отчитался представитель Главного управления разведки при Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он пояснил, что боевики не сдавались в плен. Их выход с «Азовстали» был одним из этапов «специальной операции» Киева по «эвакуации» военнослужащих, приводит слова Юсова “Военное обозрение”.

Сейчас она продолжается и идет следующий этап, в результате которого все боевики должны оказаться дома.

«Мы работаем над тем, что вернуть на подконтрольную Украине территорию тела всех погибших, чтобы их можно было похоронить с почестями», – также отметил Юсов.

Напомним, что президент Украины Зеленский признал, что 2500 боевиков с «Азовстали» находятся в плену.