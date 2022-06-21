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Коронавирусная инфекция спустя больше двух лет после начала пандемии добралась до Науру. Это карликовое островное государство в Тихом океане с населением примерно 12 тысяч человек. По данным, которые приводит Radio New Zealand, в Науру зафиксировано более 300 случаев заражения коронавирусом – это первая вспышка заболеваемости в стране.

Уточняется, что первые случае заражения власти Науру выявили только на прошлой неделе. Вероятно, инфекция проникла в страну с туристами. По информации, которую приводят новозеландские журналисты, карантинные учреждения Науру уже переполнены. Власти просят инфицированных соблюдать самоизоляцию и не посещать без нужды общественные места.

Впрочем, по мнению специалистов, особых проблем с коронавирусом в островном государстве возникнуть не должно – 98% населения Науру привито от ковида (болезни, которую вызывает коронавирус).

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