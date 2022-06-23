В Госдуму РФ внесли законопроект о винном туризме. Он позиционируется как одно из ответвлений сельского туризма, а деятельность по его организации возлагается на винодельческие хозяйства.

Они смогут заниматься организацией энотуризма на территориях, включенных в Федеральный реестр виноградопригодных земель, а также на сельскохозяйственных угодьях.

В законопроекте говорится, что в рамках винного туризма можно организовывать посещения виноградников и экскурсии по предприятиям, занимающимся производством вина, отдых или, напротив, участие клиентов в работах по сбору винограда и прочих без получения выгоды, дегустацию продукции и прочие мероприятия.

В настоящий момент законопроект уже внесен в электронную базу нижней палаты парламента. Когда он будет рассмотрен, пока неизвестно.