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В Госдуму РФ внесли законопроект о винном туризме. Он позиционируется как одно из ответвлений сельского туризма, а деятельность по его организации возлагается на винодельческие хозяйства.

Они смогут заниматься организацией энотуризма на территориях, включенных в Федеральный реестр виноградопригодных земель, а также на сельскохозяйственных угодьях.

В законопроекте говорится, что в рамках винного туризма можно организовывать посещения виноградников и экскурсии по предприятиям, занимающимся производством вина, отдых или, напротив, участие клиентов в работах по сбору винограда и прочих без получения выгоды, дегустацию продукции и прочие мероприятия.

В настоящий момент законопроект уже внесен в электронную базу нижней палаты парламента. Когда он будет рассмотрен, пока неизвестно.

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